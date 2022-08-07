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Когда уезжал, заплакал: Monatik о том, как жена отпустила его в Украину

7 августа 2022, 22:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Когда уезжал, заплакал: Monatik о том, как жена отпустила его в Украину
Источник: Monatik

Музыкант Дмитрий Монатик поделился тем, как его жена Ирина отпустила в Киев. С начала полномасштабной войны артист вместе с семьей был за границей. 24 февраля они находились в Испании.

Признается, жена отпустила легко, хоть и они не понимали, когда смогут увидеться.

— В первые месяцы войны она была категорически против, отговаривала. В этот раз поняла, если я не поеду, не увижу эти глаза, не услышу сирены, то не прощу себе и всю жизнь это будет со мной. Что я не был с нашими людьми ни дня. Благодарен ей за то, что она всегда понимала мой внутренний мир, — сказал Дмитрий.

Говорит, он мужчина, который не скупой на слезы. Когда ехал в Украину, заплакал.

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— Когда не знаешь, когда увидитесь, это сложно, — подытожил Монатик.

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Війна в Україні Дмитрий Монатик
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