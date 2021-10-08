Італія визначила місто, де пройде Євробачення 2022. Міжнародний музичний конкурс прийматиме Турин.

Про це повідомило італійське інформагентство Ansa. Офіційне оголошення зовсім скоро зробить представник італійського державного телебачення Rai.

Крім Турина на проведення Євробачення 2022 претендували Мілан, Болонья, Ріміні та Пезаро.

Нагадаємо, на Євробаченні 2021 переміг гурт Maneskin із Італії з піснею Zitti E Buoni.

За підсумками голосування колектив отримав 524 бали. Букмекери прогнозували перемогу Італії від самого початку конкурсу. Самі ж італійці вважали фаворитами Євробачення український гурт Go-А.

До слова, Maneskin уже збираються в Україну – гурт виступить 7 березня у Stereoplaza. Українці неабияк зраділи цій новині – квитки на концерт Maneskin у Києві розкупили вже за годину після старту продажів.

Євробачення проводять у травні, точні дати двох півфіналів і гранд-фіналу конкурсу 2022 поки не відомі. Як правило перший півфінал проходить у вівторок, другий – у четвер, а гранд-фінал – у суботу.

Для проведення Євробачення місто має відповідати певним критеріям – перш за все, майданчик має вмістити 10 тис. людей. На локації не мають проходити будь-які інші заходи протягом п’яти-семи тижнів до Євробачення. Крім того, в межах 40 хвилин від майданчика мають бути готелі, що зможуть розмістити до 3 тис. гостей.

Раніше для проведення Євробачення 2022 у Турині розглядали варіанти Pala Alpitour або Torino Palavela.