Международный песенный конкурс Евровидение 2022 пройдет в городе Турин (Италия) 10, 12 и 14 мая.

Расписание Евровидения 2022 в Турине:

Первый полуфинал — 10 мая;

Второй полуфинал — 12 мая;

Финал конкурса — 14 мая.

Проходить конкурс будет на PalaOlimpico — многофукциональной спортивно-концертной арене, которая расположена в итальянском городе Турин. Италия уже дважды принимала Евровидение: в Неаполе (1965) и Риме (1991).

Италия получила право принимать конкурс на своих просторах благодаря победе рок-группы Maneskin на Евровидении 2011, который проходил в Роттердаме (Нидерланды).

Где будет проходить Евровидение 2022

8 октября организаторы конкурса обьявили, что Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия).

— Турин — идеальный город-хозяин 66-го Евровидения. Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью города Турин, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков, — подчеркнул исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.