Актори Дизель шоу не могли пройти повз свята Андрія, яке відзначають 13 грудня. Вони пофантазували на тему того, як самотня дівчина Юлія ворожить на свого нареченого цього дня.

Юля встигла запалити свічку, прочитати заклинання, яке їй дісталося ще від бабусі, і тут пролунав дзвінок у двері. Дівчина щиро вірила, що настільки швидко подіяло заклинання, але не сталося як гадалося. Це до неї вирішили нагрянути подруги з вином. Святкувати їм не було де, бо в однієї вдома чоловік бурчить, а в другої – діти кричать, а в третої до коханого дружина повернулася.

Коли дівчата дізналися, що завадили подрузі знайти свого судженого, то вирішили допомогти їй з цим.

Віка запропонувала відправити її до свого чоловіка.

– Якщо він почує, що у неї є чоботи і нічого не потрібно, то він сам її заміж покличе, – зазначила Віка.

Але цей варіант ніхто не підтримав. Адже Юлі потрібен той, хто не питиме алкоголь, не куритиме. Також він має бути гарним і з добрим заробітком.

Юлі стало цікаво, де такого ідеального чоловіка можна знайти.

– Знайти ідеального чоловіка не проблема. Проблема в тому, куди потім свого чоловіка подіти, – наголосила Віка.

Потім одна із подруг запропонувала погадати на свічці. Що з того вийшло? Дивіться відео на Фактах ICTV.

День Андрія Первозванного святкують щороку 13 грудня. Це велике церковне свято було встановлене в пам’ять про першого учня Сина Божого.

У народних традиціях День Андрія вважався найкращим часом для ворожінь на кохання і долю. Також за прикметами цього свята передбачали зимову погоду.