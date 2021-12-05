Щороку 13 грудня православі відзначають День Андрія Первозванного. Це велике церковне свято було встановлене в пам’ять про першого учня Сина Божого.

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на кохання і долю. За прикметами цього свята передбачали зимову погоду.

Історія свята

Великомученик Андрій був найближчим учнем пророка Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Святий Іоанн сам направив майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова до Ісуса, вказавши, що він є Агнець Божий.

Андрій першим з апостолів пішов за Христом, а потім привів до нього свого брата Петра. Тому апостола Андрія і називають Первозванним.

Він проповідував християнство у країнах Чорного моря, зокрема в Іверії, Скіфії, Фракії. За легендами, Андрій Первозванний побував на території України та встановив хрест на схилах річки Дніпро.

Учень Христа сказав, що на цьому місці з’явиться могутнє місто. Таким чином Андрій Первозванний передбачив виникнення Києва.

Крім того, великомученик був рибалкою, тому його постать наразі є святою для тих, чия діяльність пов’язана з водою. За легендами, свій шлях Андрій закінчив приблизно у 70 році після Різдва Христового. Його наказали розп’ясти на хресті у місті Патри, що у Греції.