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Мужчину найти легко, но куда мужа девать? Как актеры Дизель шоу гадали на Андрея

13 декабря 2021, 14:28
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Мужчину найти легко, но куда мужа девать? Как актеры Дизель шоу гадали на Андрея

Актеры Дизель шоу не могли пройти мимо праздника Андрея, который отмечают 13 декабря. Они пофантазировали на тему того, как одинокая девушка Юлия гадает на своего суженого в этот день.

Юля успела зажечь свечку, прочитать заклинание, которое ей досталось еще от бабашки, и тут прозвенел звонок в дверь. Девушка искренне решила, что настолько быстро подействовало заклинание, но не тут-то было. Это к ней решили нагрянуть подруги с вином. Праздновать им не было где, так как у одной дома муж бурчит, у второй — дети кричат, а у третей к возлюбленному жена вернулась.

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Когда девушки узнали, что помешали подруге обрести своего суженого, то решили ей помочь с этим.

Вика предложила отправить ее к своему мужу.

— Если он услышит, что у нее есть сапоги и ничего не нужно, то он сам ее замуж позовет, — отметила Вика.

Но этот вариант никто не поддержал. Ведь Юле нужен тот, кто не будет пить алкоголь, курить. Также он должен быть красивым и с хорошим заработком.

Юле стало интересно, где такого идеального мужчину можно найти.

— Найти идеального мужчину не проблема. Проблема в том, куда потом своего мужа деть, — отметила Вика.

Затем одна из подруг предложила погадать на свечке. Что из этого получилось? Смотрите в видео на Фактах ICTV.

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Теги
День Андрія , Дизель Шоу
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