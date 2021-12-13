Актеры Дизель шоу не могли пройти мимо праздника Андрея, который отмечают 13 декабря. Они пофантазировали на тему того, как одинокая девушка Юлия гадает на своего суженого в этот день.

Юля успела зажечь свечку, прочитать заклинание, которое ей досталось еще от бабашки, и тут прозвенел звонок в дверь. Девушка искренне решила, что настолько быстро подействовало заклинание, но не тут-то было. Это к ней решили нагрянуть подруги с вином. Праздновать им не было где, так как у одной дома муж бурчит, у второй — дети кричат, а у третей к возлюбленному жена вернулась.

Когда девушки узнали, что помешали подруге обрести своего суженого, то решили ей помочь с этим.

Вика предложила отправить ее к своему мужу.

— Если он услышит, что у нее есть сапоги и ничего не нужно, то он сам ее замуж позовет, — отметила Вика.

Но этот вариант никто не поддержал. Ведь Юле нужен тот, кто не будет пить алкоголь, курить. Также он должен быть красивым и с хорошим заработком.

Юле стало интересно, где такого идеального мужчину можно найти.

— Найти идеального мужчину не проблема. Проблема в том, куда потом своего мужа деть, — отметила Вика.

Затем одна из подруг предложила погадать на свечке. Что из этого получилось? Смотрите в видео на Фактах ICTV.