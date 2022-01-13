Один із найзручніших і найпрактичніших варіантів верхнього одягу – пальто. Воно має елегантний, не нудний та стильний вигляд, проте справжні модниці мають знати, як і з чим його комбінувати.

Персональний стиліст Анастасія Мала разом із Фактами ICTV розібралися, з чим носити пальта.

Актуальні наразі – середньої довжини та максі.

– Це можуть бути пальта прямого фасону – двобортні, однобортні, які не мають пояса, а також пальта-халати, в яких він є, – поділилася популярними нині фасонами стиліст.

Менш актуальними є укорочені пальта, що не доходять до коліна, оскільки наразі вони вже застаріли.

Як носити пальта з класичним одягом

Стиліст зазначила, що якщо ваш вибір припав на пальто актуального фасону, воно підійде до всіх класичних образів. Його можна носити зі штанами-палаццо.

– Якщо ви маленького зросту, то до образу можна додати підбори. Якщо зріст дозволяє цього не робити, можна комбінувати з челсі, черевиками на грубій підошві, кедами чи кросівками, – сказала Анастасія.

Пальта можна комбінувати зі звуженими штанами. Під низ можна одягнути жакет чи піджак – отримаємо правильне поєднання.

Якщо ми обираємо коротке пальто, більше схоже на куртку, то піджак не одягаємо. Головне правило – щоб він не виглядав з-під іншого верхнього одягу.

– Прекрасний вигляд матиме поєднання пальто зі спідницями-олівцями. До цього можна додати черевики-труби на грубих підборах, – зазначила стиліст.

До свого образу можна додати шарф і різноманітні аксесуари.

Як носити пальто зі спортивними та кежуал речами

Наразі стильно носити спортивні костюми з кросівками чи кедами, а поверх цього – пальто.

– Можна також обрати штани-джогери, взуття – черевики-челсі та пальто, – сказала Анастасія.

Носити пальто можна і з джинсами будь-якої форми та моделі – скіні, прямі, кльош.

Як носити пальта з сукнями

У цьому разі пальто матиме гарний вигляд, якщо буде довшим за саму сукню.

– Наприклад, довжина сукні – міді, а пальта – максі. Тоді це буде стильно. До цього можна додати черевики на низькому ходу чи черевики-труби на підборах, – сказала стиліст.

Сукня може виглядати з-під пальта, але не більше ніж на 10-20 сантиметрів. Якщо вона буде довшою, то стилістично це неправильно.