Один із найзручніших і найпрактичніших варіантів верхнього одягу – пальто. Воно має елегантний, не нудний та стильний вигляд, проте справжні модниці мають знати, як і з чим його комбінувати.
Персональний стиліст Анастасія Мала разом із Фактами ICTV розібралися, з чим носити пальта.
Актуальні наразі – середньої довжини та максі.
– Це можуть бути пальта прямого фасону – двобортні, однобортні, які не мають пояса, а також пальта-халати, в яких він є, – поділилася популярними нині фасонами стиліст.
Менш актуальними є укорочені пальта, що не доходять до коліна, оскільки наразі вони вже застаріли.
Як носити пальта з класичним одягом
Стиліст зазначила, що якщо ваш вибір припав на пальто актуального фасону, воно підійде до всіх класичних образів. Його можна носити зі штанами-палаццо.
– Якщо ви маленького зросту, то до образу можна додати підбори. Якщо зріст дозволяє цього не робити, можна комбінувати з челсі, черевиками на грубій підошві, кедами чи кросівками, – сказала Анастасія.
Пальта можна комбінувати зі звуженими штанами. Під низ можна одягнути жакет чи піджак – отримаємо правильне поєднання.
Якщо ми обираємо коротке пальто, більше схоже на куртку, то піджак не одягаємо. Головне правило – щоб він не виглядав з-під іншого верхнього одягу.
– Прекрасний вигляд матиме поєднання пальто зі спідницями-олівцями. До цього можна додати черевики-труби на грубих підборах, – зазначила стиліст.
До свого образу можна додати шарф і різноманітні аксесуари.
Як носити пальто зі спортивними та кежуал речами
Наразі стильно носити спортивні костюми з кросівками чи кедами, а поверх цього – пальто.
– Можна також обрати штани-джогери, взуття – черевики-челсі та пальто, – сказала Анастасія.
Носити пальто можна і з джинсами будь-якої форми та моделі – скіні, прямі, кльош.
Як носити пальта з сукнями
У цьому разі пальто матиме гарний вигляд, якщо буде довшим за саму сукню.
– Наприклад, довжина сукні – міді, а пальта – максі. Тоді це буде стильно. До цього можна додати черевики на низькому ходу чи черевики-труби на підборах, – сказала стиліст.
Сукня може виглядати з-під пальта, але не більше ніж на 10-20 сантиметрів. Якщо вона буде довшою, то стилістично це неправильно.