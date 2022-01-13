Один из самых удобных и практичных вариантов верхней одежды — пальто. Оно смотрится елегантно, не скучно и стильно, однако настоящие модницы должны знать, как и с чем его комбинировать.

Персональный стилист Анастасия Мала вместе с Фактами ICTV разобрались, с чем носить пальто.

Актуальные пальто сейчас — средней длины и макси.

— Это могут быть пальто прямого фасона – двубортные, однобортные, не имеющие пояса или пальто-халаты, у которых он есть, — поделилась популярными фасонами стилист.

Менее актуальными являются укороченные пальто, не доходящие до колена, поскольку это имеет устаревшей вид.

Как носить пальто с классической одеждой

Стилист отметила, что если ваш выбор пал на пальто актуального фасона, оно подойдет ко всем классическим образам. Его можно носить со штанами-палаццо.

— Если вы маленького роста, то к образу можно добавить каблуки. Если рост позволяет этого не делать, можно комбинировать с челси, ботинками на грубой подошве, кедами или кроссовками, — сказала Анастасия.

Пальто можно комбинировать с зауженными штанами. Под низ можно надеть пиджак или жакет — получим правильное сочетание.

Если мы выбираем короткое пальто, больше похожее на куртку, тогда пиджак не надеваем. Главное правило — чтобы он не выглядывал из под другой верхней одежды.

— Хорошо пальто будет смотреться с юбками-карандашами. К этому можно добавить ботинки-трубы на грубом каблуке, — отметила стилист.

К своему образу можно добавить шарф и разнообразные аксессуары.

Как носить пальто со спортивными и кэжуал вещами

Сейчас очень стильно смотрятся спортивные костюмы в сочетании с кроссовками или кедами, а поверх — пальто.

— Можно также выбрать штаны-джоггеры, обувь — ботинки-челси и пальто, — сказала Анастасия.

Носить пальто можно и с джинсами любой формы и модели — скини, прямые, клеш.

Как носить пальто с платьями

В этом случае пальто будет смотреться хорошо, если будет длиннее самого платья.

— Например, длина платья — миди, а пальто — макси. Тогда все будет смотреться хорошо. К этому можно добавить ботинки на низком ходу или ботинки-трубы на каблуке, — сказала стилист.

Платье может выглядывать из-под пальто, но не более чем на 10-20 сантиметров. Если длиннее, то стилистически это неправильно.