Сервіс із контентом для дорослих OnlyFans заборонив моделям з Росії та Білорусі реєструватися на сайті та виводити зароблені гроші.

Так, охочі продати свої пікантні фото з країн-агресорів не зможуть приймати нових підписників, і навіть отримати вже зароблені гроші. OnlyFans – це сервіс зі штаб-квартирою у Великій Британії, і він є одним із найбільших на ринку продажу еротики та контенту для дорослих.

Багато моделей активно шукають альтернативу сайту, оскільки це було їхнім єдиним джерелом заробітку.

Багато великих сервісів, соцмереж та сайтів уже висловили свою підтримку Україні, активно блокуючи пропаганду російських ЗМІ та публічних особистостей. Наприклад, так вчинила компанія Meta – зміни торкнулися користувачів Facebook, Instagram та WhatsApp.

Так, тепер на сторінках пропагандистів війни з’явилися мітки, вони не зможуть запускати реклами та монетизувати контент. Адміністрація сервісів активно перевірятиме інформацію, що стосується війни, не допускаючи неправдивої інформації.

Навіть популярний медіасервіс Megogo для перегляду відео та ТБ видалив усі російські фільми. Тож тепер творчість окупантів буде недоступною на просторах сервісу.