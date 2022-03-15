Грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе звернувся до українців. Він підтримав нашу країну і навіть випив на її честь у прямому ефірі Фактів ICTV.

– Грузинський народ хоче впливати на ситуацію України, але поки що не вдається – це дуже довга розмова. Я думаю, що в результаті Україна виграє цю мерзенну війну, і все це незабаром закінчиться, – заявив Кікабідзе.

Політичний діяч також звернувся до нашого народу, українців, які хоробро захищають свою землю від Росії з 24 лютого.

– Я хочу моїм братам і сестрам українцям сказати, що я схиляюся перед вашим героїзмом. Ви робите все можливе та неможливе і боретесь не лише за Україну, а й за всю Європу. ЄС чомусь чекає на момент, щоб встрянути в цей захист, – додав Вахтанг.

Нагадаємо, що Кікабідзе – почесна людина на території України. 24 серпня 2021 він був нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня. Його вручив особисто Володимир Зеленський у День Незалежності України.

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Так, наші зірки також не сидять без діла – вони всіляко допомагають українцям боротися із РФ. Наприклад, актор та художній керівник студії Дизель шоу Єгор Крутоголов намагається підтримати бойовий дух за допомогою гумору. Він заявив, що грає у цій війні терапевтичну роль.