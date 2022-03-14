Український актор та художній керівник студії Дизель шоу Єгор Крутоголов в ефірі Фактів ICTV розповів, чим займається під час війни в Україні та як допомагає людям своїм почуттям гумору.

– Коли все це почалося, настало інше життя, я відійшов від шоку та подумав, що можу робити. Воїн з мене такий собі – я без досвіду. Але я комік, і маю нести людям радість і посмішки. У цей час я маю робити це більше, ніж у мирному житті. До того ж це захисна реакція мого організму та нервової системи – шукати гумор у цій темряві. Я почав шукати те, що може надихнути та надати якусь силу та підбадьорити, – розповідає Єгор.

Так, комік запевняє, що його роль у війні України проти Росії – терапевтична.

– Якщо в цей час я знайду можливість викликати посмішку у людей, які зараз у бомбосховищах, це для мене дуже крутий виклик і я відчуваю, що роблю щось хороше для своєї країни, – додав шоумен.

Єгор додав, що тепер він фанат ЗСУ.