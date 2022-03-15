Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе обратился к украинцам. Он поддержал нашу страну, и даже выпил в ее честь в прямом эфире Фактов ICTV.

— Грузинский народ хочет влиять на ситуацию Украины, но пока не получается — это очень долгий разговор. Я думаю, что в итоге Украина выиграет эту мерзкую войну, и все это очень скоро закончится, — заявил Кикабидзе.

Политический деятель также обратился к нашему народу, к украинцам, которые храбро защищают свою землю от России с 24 февраля.

— Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед вашим героизмом. Вы делаете все возможное и невозможное и боретесь не только за Украину, а и за всю Европу. ЕС почему-то выжидает момент, чтобы встрять в эту защиту, — добавил Вахтанг.

Напомним, что Кикабидзе — почетный человек на территории Украины. 24 августа 2021 года он был награжден орденом Ярослава Мудрого V степени. Его вручил лично Владимир Зеленский в День Независимости Украины.

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Так, наши звезды также не сидят без дела — они всячески помогают украинцам бороться с РФ. К примеру, актер и художественный руководитель студии Дизель шоу Егор Крутоголов пытается поддержать боевой дух с помощью юмора. Он заявил, что играет в этой войне терапевтическую роль.