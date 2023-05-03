Дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер подала на розлучення після 18 років шлюбу. За ці роки пара виховувала трьох дітей.

Причина розлучення – непримиренні розбіжності. Утім, мати трьох дітей наполягає на спільній опіці над 15-річним Кайденом, 14-річним Гейсом і 12-річною Грейс. Костнер відреагував на розлучення і також бажає виховувати дітей разом.

Дружина актора не вимагає від колишнього чоловіка аліментів, але, за шлюбним договором, виплачуватиметься подружня підтримка.

Це не перший невдалий шлюб Костнера – раніше він був одружений з Сінді Сільва з 1978 по 1994 рік, і у них троє спільних дітей.

У нього також є син Ліам Костнер від Бріджит Руні, з якою він зустрічався після розриву з Сільвою.

19 квітня соліст групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс і його дружина Ейжа Волкман офіційно розлучилися через 10 років шлюбу. Дружина артиста подала документи на розлучення. Уперше пара заявила про розлучення ще 2018 року, але тоді шлюб вдалося зберегти.

За 10 років шлюбу у них з’явилося 4 дітей. Сам Рейнольдс не став сумувати довго, адже його вже бачили з актрисою Мінкою Келлі. Зірковій парі приписують роман.