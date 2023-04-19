Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена Эйжа Волкман официально развелись спустя 10 лет брака. Жена артиста подала документы на развод.

Это случилось спустя почти год после заявления о расставании.

— Я с грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Эйжой расстались. Быть хорошими родителями для наших детей — наш главный приоритет. Спасибо за поддержку и любовь, — заявил Дэн в Twitter в сентябре 2022 года.

Напомним, что впервые о разводе пара заговорила еще в 2018 году, но тогда брак удалось сохранить. За 10 лет брака у них появилось 4 ребенка.

Похоже, теперь их развод окончательный.

Впрочем, у Рейнольдса теперь новый роман с актрисой Минкой Келли. Их видели вместе спустя несколько месяцев после заявлений о разводе в сентябре 2022. Так, артиста и актрису уже замечали на нескольких свиданиях, где они обнимались и целовались.

Напомним, что Imagine Dragons активно поддерживают Украину в условиях войны. К примеру, в 2022 году артисты разыграли гитару среди донатеров, которые деньгами помогают нашей стране. На музыкальном инструменте были автографы всех участников коллектива.