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Персоны

Кевин Костнер разводится со своей женой после 18 лет брака

3 мая 2023, 12:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Костнер
Источник: Depositphotos

Жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет брака. За эти годы пара воспитывала троих детей. 

Причина развода — непримиримые разногласия. Впрочем, мать троих детей настаивает на совместную опеку над 15-летним Кайденом, 14-летним Хейсом и 12-летней Грейс. Костнер отреагировал на развод и также желает воспитывать детей вместе.

Жена актера не требует от бывшего мужа алиментов, но, по брачному договору, будет выплачиваться супружеская поддержка.

Это не первый неудачный брак Костнера — ранее он был женат на Синди Сильва с 1978 по 1994 год, и у них трое общих детей.

У него также есть сын Лиам Костнер от Бриджит Руни, с которой он встречался после разрыва с Сильвой.

19 апреля солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена Эйжа Волкман официально развелись спустя 10 лет брака. Жена артиста подала документы на развод. Впервые пара заявила о разводе еще в 2018 году, но тогда брак удалось сохранить.

За 10 лет брака у них появилось 4 детей. Сам Рейнольдс не стал горевать долго, ведь его уже видели с актрисой Минкой Келли. Звездной паре приписывают роман.

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Источник
TMZ
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