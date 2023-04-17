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Кеті Перрі, Лайонел Річі та Андреа Бочеллі виступлять на коронації Чарльза III

17 Квітня 2023, 12:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кеті Перрі, Лайонел Річі та Андреа Бочеллі виступлять на коронації Чарльза III
Джерело: Depositphotos

Кеті Перрі, Лайонел Річі та Андреа Бочеллі виступлять на коронації Чарльза III 7 травня. Це фінальний список учасників на церемонії.

Концерт заплановано наступного дня після коронації у Вестмінстерському абатстві. Артисти не вперше бачитимуться з королем – вони вже знайомі з Чарльзом III. Наприклад, Перрі з 2020 року є послом Британського азійського фонду – це благодійний фонд для боротьби з бідністю, який заснував майбутній король.

73-річний Лайонел Річі – також головний посол благодійної організації The Prince’s Trust з 2019 року.

– Концерт буде присвячений новій главі в історії країни, у ньому прозвучать теми любові, поваги та оптимізму, прославляючи чотири нації, їхні спільноти та Співдружність, – йдеться в заяві BBC.

Концерт транслюватимуть у прямому ефірі з території Віндзорського замку, а наживо за ним спостерігатимуть 20 тис. осіб.

Утім, багато зірок відмовилися брати участь у концерті – Гаррі Стайлс, Елтон Джон і Spice Girls не захотіли виступати на церемонії Чарльза III. Відмовили також Адель та Ед Ширан – усе через незручний графік. Крім того, Роббі Вільямс також відхилив запрошення виступити, але його колишні колеги по групі Take That стали хедлайнерами.

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Джерело
People
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