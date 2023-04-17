Кэти Перри, Лайонел Ричи и Андреа Бочелли выступят на коронации Чарльза III 7 мая. Это финальный список участников на церемонии.

Концерт запланирован на следующий день после коронации в Вестминстерском аббатстве. Артисты не в первый раз будут видеться с королем — они уже знакомы с Чарльзом III. К примеру, Перри с 2020 года является послом Британского азиатского фонда — это благотворительный фонд для борьбы с бедностью, который основал будущий король.

73-летний Лайонел Ричи также главный посол благотворительной организации The Prince’s Trust с 2019 года.

— Концерт будет посвящен новой главе в истории страны, в нем прозвучат темы любви, уважения и оптимизма, прославляя четыре нации, их сообщества и Содружество, — говорится в заявлении BBC.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире с территории Виндзорского замка, а вживую за ним будут наблюдать 20 тыс. человек.

Впрочем, многие звезды отказались от такой участи — Гарри Стайлс, Элтон Джон и Spice Girls не захотели выступать на церемонии Чарльза III. Отказали также Адель и Эд Ширан — все из-за неудобного графика. Кроме того, Робби Уильямс также отклонил приглашение выступить, но его бышие коллеги по группе Take That стали хедлайнерами.