Головные уборы актуальны в любое время года. Они способны полностью изменить образ, превратив даже самый базовый — в оригинальный и стильный.

В жаркий период этот предмет гардероба не только придает шарма, но и спасает от пекущего солнца. Факты ICTV вместе с персональным стилистом Анной Ткаченко разобрались, какие шляпы модные летом 2022, с чем их носить, и показали идеи стильных образов. Смотрите в материале.

Один из трендов задали представители Украины на Евровидении 2022, группа Kalush Orchestra. После нашей победы на международном конкурсе все захотели себе панаму “как у Калуша”, а именно — фронтмена коллектива Олега Псюка.

Сейчас смотрят

Розовый головной убор – отличный акцент для повседневного образа в спортивном стиле или для кэжуал-лука с джинсами. Можно даже поиграть в комбинации с легкими платьями свободного кроя и рыбацкими босоножками.

Еще один “привет” из спорта – бейсболка или кепка. Ее универсальность трудно переоценить, вот несколько идей от стилиста:

с брючным костюмом оверсайз;

со свитшотом и велосипедками;

с брюками и майкой-алкоголичкой;

палаццо и свободной рубашкой;

джинсовой юбкой-миди и топом.

Анна отмечает, сейчас бренды предлагают много кепок с национальной символикой или короткой надписью. Это отличный способ заявить о своей патриотической позиции.

Бандана также перекочевала к нам из прошлых сезонов. Ее можно завязывать и как платок — это придаст образу этнических мотивов, отсылка к нашим любимым бабушкам.

— В такой аутфит просятся простые формы без вычурного кроя и тяжелой отделки: вещи из легкого льна, тонкого хлопка, привычного денима, — отметила стилист.

Соломенные канотье стали летней классикой. Такая шляпка подойдет, например, к пикнику на траве или прогулке у водоема. Речь идет об активности за городом и отдыхе.

— Надеть канотье к рабочему образу в пределах мегаполиса неуместно. А вот с романтическими платьями, элегантными юбками и кокетливыми топами – то, что нужно, — подчеркнула Анна.

Головной убор, который выделит тебя из толпы – бескозырка или шляпа юнги. Его мировые модники переняли из униформы американских моряков. Сейчас такой аксессуар станет в пару с сарафанами, оверсайз рубашками и костюмами из льна.

Ранее мы писали, что должно быть в базовом гардеробе на лето 2022. Персональный стилист Юлия Крыжалко рассказала Фактам ICTV, что такое капсульный гардероб, а также сказала, что следует купить из верхней одежды, нижней, обуви и аксессуаров.