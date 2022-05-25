Гурт Kalush Orchestra продовжує задавати тренди. Після їхньої перемоги на Євробаченні 2022 увага прикута не лише до рожевої панами фронтмена Олега Псюка, а й до візерунку “під килим”. Все тому, що в колективі є загадковий учасник – КилимМен, обличчя та тіло якого покриває костюм.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Марією Горбачовою розібралися, як і з чим носити візерунок “під килим”, а також підготували ідеї стильних образів.

Один з найуніверсальніших і обов’язкових елементів у гардеробі – жакет. Самобутні жакети ручної роботи з візерунком “під килим” можна пошукати у вінтажних магазинах, у народних майстрів та українських брендів.

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– Мій еталон – artisanal jacket дизайнерки Лілії Літковської, надихайтеся, – зазначила Марія.

Шанувальникам вільних та елегантних силуетів стиліст пропонує звернути увагу на образ нижче.

Багато брендів роблять відсилання до етнічних мотивів у своїх колекціях – багатошаровий фактурний одяг, головні убори в такій же яскравій палітрі часто беруть свої витоки в національних костюмах.

Не бійтеся перебору з аксесуарами, це саме той випадок, коли масивні пояси, прикраси та яскраві кольори не зайві, а додадуть в образ шарму.

Якщо ви сумніваєтеся в total look чи це не ваше, спробуйте стилізувати свій образ тільки за рахунок аксесуарів, наприклад, пояса. Він може бути головним акцентом і чудово поєднуватися з літньою сукнею чи каптаном.

Можна зробити акцент тільки на взутті, мюлі з тканинним візерунком “під килим” будуть чудовим доповненням до будь-якого простого та повсякденного образу.

Сумки, жилети та пончо в цій техніці на піку популярності. Вони стильно поєднуються з бахромою та замшею.

Жаккардові джинси від дизайнера Ксенії Шнайдер давно стали модним хітом.