Після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 такий предмет гардеробу, як рожева панама, став особливо популярним. Все тому, що ця річ є невід’ємним атрибутом іміджу фронтмена колективу Олега Псюка.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалко розібралися – як і з чим носити трендову панаму та склали модні образи як для жінок, так і для чоловіків.

– Україна стала брендом і задає тон усьому світові! На арену швидко увірвалася знаменита рожева панама. Яскравий колір, як промінь надії на нашу швидку перемогу, яка дає про себе знати в щоденних образах, – зазначила Юлія.

Стиліст рекомендує додати акцентний колір у поєднанні з нейтральними відтінками та пропонує використовувати прийом монохрому. Формула луку для жінок – нейтральний oversize жакет, трикотажний топ, бежеві широкі костюмні штани, відкриті туфлі на низькому ходу, рожева панама та сумка-тоут у тон панами.

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Монохромний образ для чоловіків – бежева сорочка, бежеві джинси, білі кеди, рожева панама та сумка через плече.

Радить Юлія і міксувати між собою стилі, наприклад, сіті-кежуал та спортивний.

Формула образу для жінок – лляна сорочка, джинси прямого крою, бежева панама, бежеві кеди та в’язана сумка.

Лук для чоловіків – рожева футболка, джинсова сорочка, джинси, білі кеди та рожева панама.

Образи з панамою можна поєднувати із сукнями. Наприклад, сукня-міді в принт, босоніжки на підборах, сумка shoulder bag та бежева панама.

Цікавий вигляд панама матиме і в поєднанні з етнічним стилем. Формула луку для жінок – синя сорочка з білою вишивкою, молочні костюмні штани прямого крою, босоніжки на підборах, біла панама та сумка з бахромою. Варто зазначити, що такі сумки зараз – тренд, який простежується в багатьох колекціях.

Чоловічий образ – лляна вишиванка, бежеві джинси, лофери та біла панама.

Панама – універсальна річ в аксесуарній групі, з якої можна скласти безліч стильних та класних образів.