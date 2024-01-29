Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон выписали из больницы после плановой операции на брюшной полости.

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, 29 января принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, где продолжит свое восстановление после операции. Она провела в больнице почти две недели.

— Восстановление проходит хорошо. Принц и принцесса Уэльские выражают благодарность больнице London Clinic, особенно команде медсестер, которые заботились о принцессе. Семья Уэльских благодарит за добрые пожелания, которые получила со всего мира, — говорится в заявлении.

О том, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, стало известно 17 января.

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В Кенсингтонском дворце сообщали, что принцесса пробудет в клинике от 10 до 14 дней. Согласно рекомендациям врачей, Кейт Миддлтон придется отложить все публичные активности до Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта.

Напомним, что 26 января короля Великобритании Чарльза III госпитализировали для лечения увеличенной простаты.