Короля Великої Британії Чарльза III госпіталізували для лікування збільшеної простати. Про це 26 січня повідомили у Букінгемському палаці.

Що відомо про госпіталізацію Чарльза III

Близько 09:00 ранку Чарльз прибув до приватної лондонської лікарні, де його невістка Кетрін, принцеса Уельська, відновлюється після операції на черевній порожнині.

– Сьогодні вранці король був госпіталізований в лондонську лікарню для планового лікування. Його Величність хотів би подякувати всім, хто надсилав свої добрі побажання протягом минулого тижня, і він радий дізнатися, що діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості про здоров’я, – йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Про те, що короля Чарльза III прооперують через збільшення простати стало відомо минулого тижня.

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Оголосивши про свій діагноз, 75-річний монарх сподівався заохотити інших чоловіків зі схожими симптомами пройти обстеження.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, доброякісне збільшення передміхурової залози часто трапляється у чоловіків, старших за 50 років. Зазвичай це не є серйозним захворюванням.