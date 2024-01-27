Королева Камілла розповіла про самопочуття 75-річного Чарльза III, якого госпіталізували для лікування збільшеної простати.

Як почувається Чарльз III

Королева Камілла вже залишила лікарню у Лондоні, де провела разом із королем Чарльзом шість годин.

Вона поспілкувалася з журналістами, які очікували звісток про самопочуття Чарльза ІІІ біля входу в медзаклад. За словами Камілли, король Великої Британії почувається добре.

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– З ним усе гаразд, дякую, – сказала Її Величність і посміхнулася.

Наразі невідомо, скільки часу Чарльз III проведе в лікарні. У цьому ж медзакладі перебуває Кейт Міддлтон, якій тиждень тому зробили операцію на черевній порожнині.

Короля Чарльза ІІІ госпіталізували у п’ятницю, 26 січня о 09:00 ранку. Раніше у монарха виявили доброякісне збільшення передміхурової залози.

Він вирішив публічно розповісти про свій діагноз, щоб заохотити інших чоловіків пройти медичне обстеження.