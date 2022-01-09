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Кейт Міддлтон святкує 40-річчя: у палаці показали святкові портрети герцогині Кембриджської

9 Січня 2022, 17:47
Юля Захарченко редакторка стрічки
Кейт Міддлтон святкує 40-річчя: у палаці показали святкові портрети герцогині Кембриджської
Джерело: Getty Images

Герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон 9 січня виповнюється 40 років. На честь день народження дружини британського принца Вільяма офіційне представництво герцогів оприлюднило святкові портрети Кетрін.

– Три нові портрети представлять суспільству у в рамках загальнонаціональної виставки Повернення додому напередодні відкриття галереї у 2023 році, – повідомили у палаці.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Цього року портрети представлять у трьох місцях – Беркширі, Сент-Ендрюс та Англсі, де раніше жила Кейт Міддлтон.

Ці місця обрані не випадково – для герцогині вони мають особливе значення. Беркшир – це округ, де вона виросла.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Сент-Ендрюс – тут Кейт Міддлтон вступила до університету та розпочала стосунки зі своїм чоловіком. Англсі – це місце, де пара жила разом незадовго до початку шлюбу.

Потім знімки планують розмістити у постійній колекції Національної портретної галереї.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Модний фотограф Паоло Роверсі зазначив, що зробити портрети герцогині було для нього честю. На фотографіях герцогиня зображена у різних сукнях бренду Alexander McQueen.

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Теги
Велика Британія , День народження , Кейт Міддлтон , Принц Вільям
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