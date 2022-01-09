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Кейт Миддлтон празднует 40-летие: во дворце показали праздничные портреты герцогини Кембриджской

9 января 2022, 17:47
Юля Захарченко редактор ленты
Кейт Миддлтон празднует 40-летие: во дворце показали праздничные портреты герцогини Кембриджской
Источник: Getty Images

Герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон 9 января исполняется 40 лет. В честь дня рождения супруги британского принца Уильяма официальное представительство герцогов обнародовало праздничные портреты Кэтрин.

— Три новых портрета представят обществу в рамках общенациональной выставки Возвращение домой накануне открытия галереи в 2023 году, – сообщили во дворце.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

В этом году портреты представят в трех местах – Беркшире, Сент-Эндрюсе и Англси, где раньше жила Кейт Миддлтон.

Эти места выбраны не случайно – для герцогини они имеют особое значение. Беркшир – это округ, где она выросла.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Сент-Эндрюс – здесь Кейт Миддлтон поступила в университет и начала отношения со своим мужем. Англси – это место, где пара жила вместе незадолго до начала брака.

Затем снимки планируют разместить в постоянной коллекции Национальной портретной галереи.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Модный фотограф Паоло Роверси отметил, что сделать портреты герцогини было для него честью. На фотографиях герцогиня изображена в разных платьях бренда Alexander McQueen.

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Теги
Великобритания , День народження , Кейт Миддлтон , Принц Уильям
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