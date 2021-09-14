Американська акторка та кінорежисер Кейт Гадсон оголосила про заручини зі своїм коханим, рок-музикантом і засновником звукозаписної компанії Денні Фудзікавою.

Радісною новиною 42-річна Кейт поділилася в Instagram, опублікувавши відповідний знімок. У кадрі акторка постала разом зі своїм 35-річним коханим. Пара позує на тлі природи на вершині гори. Денні обіймає Гадсон, в той час як вона поклала свою руку з обручкою йому на груди.

– Поїхали, – лаконічно підписала фото акторка.

Нарешті це офіційно!

Я думала, що ви вже давно одружені.

Вітаю вас!

Ти і Брітні Спірс! Щасливий час для вас обох.

З нетерпінням чекаємо на весілля.

Ваша донька дуже мила! Давайте ще одного малюка.

Вітаємо! Ви дуже підходите одне одному, – пишуть шанувальники Кейт.

Закохані зустрічаються вже понад чотирьох років. До того ж, вони виховують спільну доньку Рані Роуз, якій скоро виповниться три роки.

Для Кейт це другий шлюб. Зірка була одружена з рок-музикантом Крісом Робінсоном, від якого 17 років тому вона народила сина Райдера. Також у акторки є ще один син – 10-річний Гоун від фронтмена гурту Muse Меттью Белламі.