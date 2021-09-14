Американская актриса и кинорежиссер Кейт Хадсон объявила о помолвке со своим возлюбленным, рок-музыкантом и основателем звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикавой.
Радостной новостью 42-летняя Кейт поделилась в Instagram, опубликовав соответствующий снимок. В кадре актриса предстала вместе со своим 35-летним возлюбленным. Пара позирует на фоне природы на вершине горы. Дэнни приобнимает Хадсон, в то время как она положила свою руку с кольцом ему на грудь.
— Поехали, — лаконично подписала фото актриса.
- Наконец-то это официально!
- Я думала, что вы уже давно женаты.
- Поздравляю вас!
- Ты и Бритни Спирс! Счастливое время для вас двоих.
- С нетерпением ждем свадьбы.
- Ваша дочь очень милая! Давайте еще одного малыша.
- Поздравляем! Вы очень подходите друг другу, — пишут поклонники Кейт.
Влюбленные встречаются уже более четырех лет. К тому же, они воспитывают общую дочь Рани Роуз, которой скоро исполнится три года.
Для Кейт это второй брак. Звезда была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого 17 лет назад она родила сына Райдера. Также у актрисы есть еще один сын — 10-летний Хоун от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.