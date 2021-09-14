Американская актриса и кинорежиссер Кейт Хадсон объявила о помолвке со своим возлюбленным, рок-музыкантом и основателем звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикавой.

Радостной новостью 42-летняя Кейт поделилась в Instagram, опубликовав соответствующий снимок. В кадре актриса предстала вместе со своим 35-летним возлюбленным. Пара позирует на фоне природы на вершине горы. Дэнни приобнимает Хадсон, в то время как она положила свою руку с кольцом ему на грудь.

— Поехали, — лаконично подписала фото актриса.

Наконец-то это официально!

Я думала, что вы уже давно женаты.

Поздравляю вас!

Ты и Бритни Спирс! Счастливое время для вас двоих.

С нетерпением ждем свадьбы.

Ваша дочь очень милая! Давайте еще одного малыша.

Поздравляем! Вы очень подходите друг другу, — пишут поклонники Кейт.

Влюбленные встречаются уже более четырех лет. К тому же, они воспитывают общую дочь Рани Роуз, которой скоро исполнится три года.

Для Кейт это второй брак. Звезда была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого 17 лет назад она родила сына Райдера. Также у актрисы есть еще один сын — 10-летний Хоун от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

