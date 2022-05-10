Популярный хореограф и главный герой романтического реалити Холостяк 1 Максим Чмерковский объяснил, в чем сила украинского народа.

Максим родом из Украины, но уже долгое время живет в Америке. Во время начала полномасштабной войны он был в нашей стране. Сейчас вместе с семьей создал благотворительный фонд и помогает нуждающимся. Говорит, о силе украинцев можно долго думать, а также провел параллель с мифологической нацией.

— Это некая мифологическая нация людей. Любые разные сказки о богатырях кажутся правдой, — отметил Чмерковский.

По словам хореографа, украинцы — состав людей с чувством принадлежности к земле, что исторически есть у некоторых наций. Например, древних майя или атлантов. Добавляет, что наши люди обладают непобедимым духом. Они олицетворяют сочетание всех хороших качеств.

— Есть вещи, которые присущи другим нациям, но не так, чтобы все вместе и в одном человеке. Это не говоря о какой-то магии чернозема (смеется). Когда человек чувствует землю и чувствует принадлежность, это дорогого стоит, и этого человека нельзя победить. Это то, что сейчас наблюдает весь мир, — отметил хореограф.

Он добавил, что все украинцы защищают родную землю, хотя некоторые могли уехать, а значит — защищают себя.

Фото: Максим Чмерковский