Певица Светлана Лобода рассказала, что с началом полномасштабной войны в Украине быстро пыталась уехать из России, поскольку боялась, что не успеет.

Говорит, спешила уехать из-за определенных звонков со стороны власти страны-агрессора о том, что артисты должны выбрать “правильную позицию”.

— Что я должна быть умной, ведь я артистка, у которой здесь все. В дальнейшем, если я остаюсь здесь и поддерживаю режим, то у меня будет еще больше и мне не нужно будет ни о чем беспокоиться… Такие разговоры были, поэтому я очень быстро уезжала, поскольку понимала, что я могу не успеть, — вспоминает Лобода.

Добавляет, что для РФ она была важным артистом, поскольку у нее большая аудитория, поэтому с ней хотели сотрудничать.

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— У меня 15 млн подписчиков в Instagram, из них, наверное, 60-70% — это россияне… Были люди, мои знакомые, товарищи, которые мне звонили и говорили: Не дури, ты должна быть умной. Это твоя жизнь, твои дети. Ты сможешь их обеспечить на всю жизнь. Там очень хорошо платят за то, что ты поддерживаешь. Сегодня люди, которые остались там, артисты, актеры, они нормально чувствуют себя. Потому что за то, что ты выбираешь их сторону, там большие привилегии, — поделилась Светлана.

24 марта Светлана Лобода (Loboda) презентовала новый альбом Made in U. В него вошло 14 композиций, среди которых песни как на украинском, так и на русском языках.