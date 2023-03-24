Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Моя душа і серце: Loboda презентувала альбом Made in U

24 Березня 2023, 10:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода (Loboda) презентувала новий альбом, який отримав назву Made in U. Платівка навіяна переживаннями та особистими емоціями виконавиці.

До альбому увійшло 14 композицій, більшість з яких ліричні. Також у ньому можна почути вже відомі По-українськи, Два незнайомці та пісню Миколи Леонтовича Щедрик, яка звучить на кожному концерті благодійного туру Світлани по всьому світу. Треки записані як українською мовою, так і російською.

Зараз дивляться

Відомо, що Made in U був записаний Лободою всього за шість місяців. За її словами, кожна пісня в альбомі матеріалізовувалася буквально з повітря, ніби молекули особистих переживань, вплетені в долі людей навколо, диктували їй той чи інший вибір.

– Весь цей рік я ніби заново вчилася жити, любити, слухати музику, шукати в ній те, що найбільше співзвучно мені сьогоднішній. Я хотіла максимально відірватися від минулого і спробувати знайти точку опори в хиткому сьогоденні. Я назвала альбом Made in U, щоб ще раз наголосити, як для кожного з нас важливе коріння і без нього нам ніколи не знайти крил, – поділилася артистка.

Додає, що альбом є для неї особливим, оскільки в ньому її смуток, ніжність і любов – ті почуття, які відчувала протягом останнього року.

– Він народився під впливом величезного натхнення і є моїм найвідвертішим творчим висловлюванням за всі роки кар’єри. Я сподіваюся вам сподобається те, що я з такою любов’ю для вас створювала. У цьому альбомі моя душа і серце, – наголосила Світлана.

Зазначимо, всі збори від першого місяця прослуховування альбому будуть спрямовані на купівлю будинку сім’ї, яка втратила своє житло в найперші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит Ірину, яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком і донькою недалеко від рідного міста співачки – Ірпінь.

Читайте також:
Светлана ЛободаСтворена на реальних історіях українців: Лобода презентувала пісню Два незнайомці

Теги
Музичний альбом Прем’єра Світлана Лобода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь