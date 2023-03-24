Співачка Світлана Лобода (Loboda) презентувала новий альбом, який отримав назву Made in U. Платівка навіяна переживаннями та особистими емоціями виконавиці.

До альбому увійшло 14 композицій, більшість з яких ліричні. Також у ньому можна почути вже відомі По-українськи, Два незнайомці та пісню Миколи Леонтовича Щедрик, яка звучить на кожному концерті благодійного туру Світлани по всьому світу. Треки записані як українською мовою, так і російською.

Зараз дивляться

Відомо, що Made in U був записаний Лободою всього за шість місяців. За її словами, кожна пісня в альбомі матеріалізовувалася буквально з повітря, ніби молекули особистих переживань, вплетені в долі людей навколо, диктували їй той чи інший вибір.

– Весь цей рік я ніби заново вчилася жити, любити, слухати музику, шукати в ній те, що найбільше співзвучно мені сьогоднішній. Я хотіла максимально відірватися від минулого і спробувати знайти точку опори в хиткому сьогоденні. Я назвала альбом Made in U, щоб ще раз наголосити, як для кожного з нас важливе коріння і без нього нам ніколи не знайти крил, – поділилася артистка.

Додає, що альбом є для неї особливим, оскільки в ньому її смуток, ніжність і любов – ті почуття, які відчувала протягом останнього року.

– Він народився під впливом величезного натхнення і є моїм найвідвертішим творчим висловлюванням за всі роки кар’єри. Я сподіваюся вам сподобається те, що я з такою любов’ю для вас створювала. У цьому альбомі моя душа і серце, – наголосила Світлана.

Зазначимо, всі збори від першого місяця прослуховування альбому будуть спрямовані на купівлю будинку сім’ї, яка втратила своє житло в найперші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит Ірину, яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком і донькою недалеко від рідного міста співачки – Ірпінь.