Кая Скоделаріо про знімання Оселі зла: Я три місяці не бачила сонця

2 грудня на всій території України в прокат виходить фантастичний екшн Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті. Нова екранізація культової відеогри занурить глядачів в оригінальний всесвіт Оселі зла, поверне у 1998 рік та розкриє всі секрети загадкового Раккун-Сіті.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Кая Скоделаріо розповіла про свою героїню і поділилися власним досвідом гри в Резиденцію зла.

– Моя героїня доволі складна. Її виховала вулиця, вона мудра і чітко бачить речі. Вона любить їздити на мотоциклі та користуватися зброєю. Але вона переживає особисту драму, оскільки хоче попередити свого брата про те, що він дуже помиляється в деяких речах і відбувається щось дійсно лихе, – розповідає Скоделаріо.

Акторка зізнається, у комп’ютерну гру не грала, допоки не отримала сценарій. Потім розпочала свої дослідження онлайн і почала грати в Резиденцію зла. Це допомогло зрозуміти, як насправді розгортається історія.

– Характер моєї героїні Клер став зрозумілий саме завдяки грі, тому це було корисно. Це допомогло мені уявити, що я можу перенести з комп’ютерної гри у гру на екрані. Але, чесно кажучи, грати було страшно і я до цього не була готова.

За словами Скоделаріо, ця історія була цікава саме тим, що це мікс першої і другої гри Резиденція зла.

– Ми взагалі змістили історію від оригінальної гри жахів – Резиденція зла. І це те, що попередні фільми, які теж знімали про цю гру, не розповідали. Вони додали багато екшену та адреналіну. Але ми зробили версію, яка більше заглибилася в життя персонажів. І саме на цьому ми зробили акцент і створили відчуття жаху, яке й екшн може не передати.

Клер у цьому фільмі ніби бачить повністю всю картину у місті Раккун. Вона очі й вуха у цій історії, вона наш путівник по всьому фільму. І що про неї зараз можна дізнатися – деталі її дитинства, чому вона приїжджає до цього міста. Але також фанати дізнаються, чому так довго вона була відсутньою, – розповіла акторка.

За період знімань Кая найбільше запам’ятала фінальні дні на майданчику.

– Майже усі три місяці ми знімали вночі, і я справді дуже довго не бачила сонячного світла, бо вдень відпочивала. А от останню сцену ми знімали протягом дня, і тоді усі актори були на знімальному майданчику і я змогла чітко побачити одяг кожного персонажа. Ми наче до життя повернулися, і тоді я усвідомила, що у нас всі актори і персонажі дуже красиві.

Скоделаріо переконує, попри те, що сцени фільму Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті дуже різні, це однозначно фільм жахів.

– Там є багато сцен із гри, які просто кошмарні, і саме це робить багато моментів у фільмі дуже класними. І ми дуже хотіли передати цей настрій якомога реалістичніше.

Стрічка Оселя зла екранізована за мотивами однойменної гри. Режисером Оселя зла: Вітаємо в Раккун-Сіті став Йоганнес Робертс.

У ролях – Кая Скоделаріо, Роббі Амелл, Ганна Джон-Кеймен, Еван Джогія, Том Гоппер, Лілі Гао, Ніл Мак-Дона та Донал Лоуг.

Раніше за фільмом вийшли п’ять сиквелів: Оселя зла: Апокаліпсис (2004), Оселя зла: Вимирання (2007), Оселя зла: Потойбічне життя (2010), Оселя зла: Відплата (2012) та Оселя зла: Фінальна битва (2017).