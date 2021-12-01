Кая Скоделарио о съемках Обители зла: Я три месяца не видела солнца

2 декабря на всей территории Украины в прокат выходит фантастический экшн Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити. Новая экранизация культовой видеоигры погрузит зрителей в оригинальную вселенную Обители зла, вернет в 1998 год и раскроет все секреты загадочного Раккун-Сити.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Кая Скоделарио рассказала о своей героине и поделилась своим опытом игры в Резиденцию зла.

– Моя героиня довольно сложная. Ее воспитала улица, она мудрая и отчетливо видит вещи. Она любит ездить на мотоцикле и обращаться с оружием. Но она переживает личную драму, поскольку хочет предупредить своего брата о том, что он очень ошибается в некоторых вещах и происходит что-то действительно злое, — рассказывает Скоделарио.

Актриса признается, в компьютерную игру не играла, пока не получила сценарий. Затем начала свои исследования онлайн и приступила к игре в Резиденцию зла. Это помогло понять, как действительно разворачивается история.

— Характер моей героини Клер стал ясен именно благодаря игре, поэтому это было полезно. Это помогло мне вообразить, что я могу перенести из компьютерной игры в игру на экране. Но, честно говоря, играть было страшно, и я к этому не была готова.

По словам Скоделарио, эта история была интересна именно тем, что это микс первой и второй игры Резиденция зла.

— Мы вообще сместили историю от оригинальной игры ужасов — Резиденция зла. И это то, что предыдущие фильмы, которые тоже снимали об этой игре, не рассказывали. Они добавили много экшена и адреналина. Но мы сделали версию, которая больше углубилась в жизнь персонажей. И именно на этом мы сделали акцент и создали ощущение ужаса, которое и экшен может не передать.

Клер в этом фильме как будто видит полностью всю картину в городе Раккун. Она глаза и уши этой истории, она наш путеводитель по всему фильму. И что о ней сейчас можно узнать — детали ее детства, почему она приезжает в этот город. Но также фанаты узнают, почему так долго она отсутствовала, — рассказала актриса.

За период съемок Кая больше всего запомнила финальные дни на площадке.

— Почти все три месяца мы снимали ночью, и я очень долго не видела солнечного света, потому что днем ​​отдыхала. А вот последнюю сцену мы снимали в течение дня, и тогда все актеры были на съемочной площадке и я смогла четко увидеть одежду каждого персонажа. Мы как будто вернулись к жизни, и тогда я осознала, что у нас все актеры и персонажи очень красивые.

Скоделарио убеждает, несмотря на то, что сцены фильма Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити очень разные, это однозначно фильм ужасов.

— Там есть много сцен по игре, которые просто кошмарные, и именно это делает много моментов в фильме очень классными. И мы очень хотели передать это настроение как можно реалистичнее.

Фильм Обитель зла экранизирован по мотивам одноименной игры. Режиссером Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити стал Йоханнес Робертс.

В ролях – Кая Скоделарио, Робби Амелл, Анна Джон-Кеймен, Эван Джогия, Том Хоппер, Лили Гао, Нил Мак-Дона и Донал Лоуг.

Ранее по фильму вышли пять сиквелов: Обитель зла: Апокалипсис (2004), Обитель зла: Вымирание (2007), Обитель зла: Жизнь после смерти (2010), Обитель зла: Возмездие (2012) и Обитель зла: Финальная битва (2017).