Українська акторка Іванна Сахно, яка живе та будує кар’єру в США, отримала роль у серіалі Зоряні війни: Асока для стримінгової платформи Disney+.

Стрічка стане сиквелом серіалу Мандалорець, зйомки мають розпочатися на початку 2022 року. Іванна зіграє нового персонажа, якого створили спеціально для серіалу.

Також до акторського складу увійшли Розаріо Доусон, яка втілить головну героїню Асока Тано, та Наташа Лю Бордіццо, яка зіграє Сабіну Рен. До своєї ролі Дарта Вейдера повернеться і актор Гейден Крістенсен.

Сама Іванна Сахно інформацію про зйомки у серіалі за всесвітом Зоряних війн поки не коментувала.

Нагадаємо, що 24-річна Іванна Сахно народилася в Києві у родині працівників кіно. Згодом вона разом з батьками переїхала до Лос-Анджелесу, США.

У Голлівуді про Сахно стало відомо після участі у малобюджетних стрічках Дерево тіл та Забрати назад не можна.

Але справжню популярність вона отримала лише у 2018-му, коли на екрани вийшли аж два великобюджетні блокбастери з її участю.

Іванна зіграла одну з головних ролей у стрічці Тихоокеанський рубіж 2. А також втілила роль найманої вбивці у фільмі Шпигун, який мене кинув. Нещодавно Сахно знялася у кількох епізодах серіалу Меломанка із Зої Кравіц.