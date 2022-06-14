В 2022 году как в Украине, так и во всей Европе ожидается жаркое лето. Важный предмет гардероба в эту пору — купальник, особенно если вы любитель водоемов и пляжей.

Стоит отметить, что в Украине из-за полномасштабной войны многие пляжи запрещены к посещению, поэтому прежде чем решить — идти или не идти, стоит узнать — можно ли. Конечно, отдых в этом году не будет таким, о каком вы мечтали, но позагорать можно и во дворе, например, если у вас частный дом.

Факты ICTV решили разобраться вместе с персональным стилистом Марией Горбачевой — какие купальники модные в 2022 году и у каких брендов самые интересные модели в этом сезоне.

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— Я за практичную, не быструю и функциональную моду, поэтому асимметрию, лишние элементы, вырезы и аксессуары не рекомендую, загар в них не будет ровным и красивым. Это подходит только для фотосессий, — отметила стилист.

Мария отметила, что хочет начать обзор с украинского бренда, поскольку сейчас особо важно поддерживать отечественного производителя.

— Прекрасный минималистичный дизайн, матовый гладкий материал и очень красивая цветовая палитра на любой вкус, — говорит Горбачева.

Поклонницы купальников-боди, сложного и ассиметричного дизайна найдут подходящие модели в украинском бренде La Mare.

Жатые купальники не потеряли свою актуальность, основоположником считается марка HUNZA G, но они долго сохнут и уже очень много производителей вдохновились стилистикой этого бренда.

Если все-таки очень хочется, то можно остановиться на таком варианте молочного оттенка.

— Мне импонирует этот бренд за его романтический и при этом простой стиль, ненавязчивые оборки, фактурный материал и очень красивую палитру, — подчеркнула стилист.

Обратить внимание можно и на классические модели бандо, которые красиво представлены в австралийском бренде.

Бандо с этническими расцветками также актуальны в этом сезоне.

Достойны внимания невероятно сочные и яркие принты.

Глянцевый финиш, сборки и всевозможные плетения в стилистике 90-х очень актуальны, если это ваше — ищите у Isa Boulder.

Модные этим летом кофейные оттенки с лаконичным дизайном лифа.

Стилист говорит, модель, представленная ниже — никогда не выходит из моды и в этом сезоне однозначно является ее фаворитом.

Похожая модель с анималистическим принтом есть так же в украинском бренде Neha Swim.

Всегда актуальный — традиционно черный. Смотрится стильно и лаконично.

Дизайн, который в этом сезоне представлен почти в каждом бренде. Вне времени — оттенки коричневого и песочного.

Миф, что такой фасон подходит только для девушек с идеальной фигурой, сейчас это все условно, поэтому обладательницы пышных форм — не проходите мимо.

Если вы ищете цельный купальник, то вот такой украсит любую фигуру, очень элегантный вырез и силуэт.