Ведуча Маша Єфросиніна емоційно звернулася до росіян на тлі підриву ними Каховської ГЕС вночі 6 червня.

Вона не розуміє, як вони можуть спокійно спати, дивлячись на те, як українські міста йдуть під воду, забираючи із собою все живе.

– Як вам бути брудом під ногами дідів, що збожеволіли, які назавжди зробили вас найбільш зневажуваним народом на планеті? Як ви поясните своїм дітям, що обрали купити кольорову обкладинку для паспорта, щоб не соромитися його в аеропортах, ніж організуватися хоча б у мільйон людей з усієї величезної країни і розібрати на**й Кремль на цеглу? – написала Маша.

Також вона поставила росіянам запитання – як їм не соромно жити в такій країні?

Ще на початку повномасштабної війни Маша зверталася до росіян, проте згодом припинила це робити, оскільки зрозуміла – сенсу немає. Вочевидь, зараз ведуча не витримала, оскільки те, що вони роблять на нашій землі – не вкладається в голові.