Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает о “хороших русских”, таких как Пугачева, Галкин, Макаревич и Гребенщиков.

— Таких не существует как для Украины, так и для планеты Земля. Такие могли существовать, если бы они с 2014 года в России сделали бы дальнейшую агрессию невозможной, а таких людей не нашлось вообще, — признался Кондратюк.

Что касается Пугачевой, Макаревича и других россиян, которые поддерживают Украину, то они тоже для нас не друзья.

— Им хватило ума в 2014 году сказать, что они против оккупации Крыма. Они понимают, что это позорно, но в чем их хорошесть? Их земляки сейчас массово убивают нас, с 2014 года они жили в России и платили налоги, за которые покупались ракеты для бомбардировки украинских городов, — добавил Игорь.

Что касается их творчества, то ему все равно, если украинцы будут слушать их музыку и смотреть выступления у себя дома.

В конце весны Оля Полякова попала в скандал из-за общего снимка с хорошим русским. Тогда артистка позировала в компании своей подруги, журналистки и блогерши Ники Белоцерковской и российского оппозиционера Александра Невзорова. Полякова добавила, что они вместе провели благотворительный вечер.