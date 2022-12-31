Міланський театр Арчімбольді скасував спектакль російського танцюриста з татуюванням Путіна. Йдеться про актора Сергія Полуніна – виступ було заплановано на 28-29 січня.

Театр пішов на цей крок на тлі масових протестів щодо вистави прихильника війни та Путіна.

Полунін мав зіграти головну роль у балеті Распутін — танцювальна драма. Примітно, що спочатку виступ мав відбутися ще 2019 року. Проте його неодноразово переносили – раніше через Covid-19 та обмеження.

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Театр піддався критиці через спам в електронній пошті та негативні повідомлення у мережі. Тож виступ взагалі скасували, заявивши, що це акт політичної та моральної відповідальності з огляду на атмосферу напруженості та загроз.

Представники Арчімбольді наголосили, що виступають проти війни в Україні.

Нагадаємо, що Полунін народився в Україні, але 2018 року отримав російське громадянство.

У вересні він нарвався на критику від влади Узбекистану через танець у військовій формі для загиблих солдатів РФ під час гастролей. Як виявилось, танцюрист відхилився від узгодженої програми.