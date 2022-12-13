Співачка Надя Дорофєєва висловила жаль через те, що мимоволі опинилася в ситуації “співпраці” з Росією. Артистка шкодує, що не розуміла всього раніше і вважала себе аполітичною.

В Instagram виконавиця розповіла, що побачила шматочок влогу про російські серіали і фільми. В одному з них чотири роки тому грала пісня гурту Время и стекло, в якій Надя виступала разом із Позитивом (Олексій Завгородній).

Вона зізналася, що її зачепила ця тема, тому вирішила поділитися своїми думками з шанувальниками.

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– Ніякого скандалу зараз не сталося. Про те, що моя пісня там грає я не знала, оскільки я, як артист, не контролюю і найчастіше не в курсі таких речей, але це не важливо, це мене не виправдовує і це нічого не змінює. До 24 лютого я була інфантильною і безвідповідальною. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Ба більше, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже творчо, – говорить Дорофєєва.

Додає, за час повномасштабної війни усвідомила три речі. Перша: Росія – країна-злочинець, яка порушує права українців не дев’ять місяців, не вісім років, а століття. Друга: мистецтво не буває аполітичним.