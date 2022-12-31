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Категорически против войны: театр в Милане отменил спектакль с танцором путинистом Полуниным

31 декабря 2022, 10:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Полунин

Миланский театр Арчимбольди отменил спектакль российского танцора с татуировкой Путина. Речь идет об актере Сергее Полунине — выступление было запланировано на 28-29 января.

Театр пошел на этот шаг на фоне массовых протестов по поводу спектакля сторонника войны и Путина.

Полунину предстояло сыграть главную роль в балете Распутин — танцевальная драма. Примечательно, что первоначально выступление должно было состояться еще в 2019 году. Однако его неоднократно переносили – раньше из-за Covid-19 и ограничений.

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Театр подвергся критике через спам в электронной почте и негативные сообщения в сети. Поэтому выступление вообще отменили, заявив, что это акт политической и моральной ответственности с учетом атмосферы напряженности и угроз.

Представители Арчимбольди подчеркнули, что выступают против войны в Украине.

Напомним, что Полунин родился в Украине, но в 2018 году получил российское гражданство.

В сентябре он нарвался на критику от властей Узбекистана из-за танца в военной форме для павших солдат РФ во время гастролей. Как оказалось, танцор отклонился от согласованной программы.

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Источник
Sky News
Теги
Війна в Україні Сергій Полунін
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