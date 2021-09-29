Кассету с песней Джона Леннона продали на аукционе за $75,5 тыс.

Редкую кассету с интервью американского певца Джона Леннона и его супруги, художницы Йоко Оно продали на аукционе.

Цена лота составила $75,5 тыс. Торги прошли в аукционном доме Bruun Rasmussen Auctioneers.

Известно, что кассету записали четверо датских школьников еще в 1970 году. Тогда Леннон и Оно путешествовали по Дании. Самое интересное то, что на этой записи присутствует песня в исполнении супругов, которую ранее никто не слышал — Radio Peace.

— Наш уникальный опыт, а такде стремление наших сотрудников организовать продажу записи Джона Леннона еще раз укрепили статус Bruun Rasmussen как международного аукционного дома. Нам удалось привлечь внимание мировой прессы и клиентов со всего мира. Цены на лоты впечатляющие, — сказал руководитель отдела брендинга Bruun Rasmussen Алекс Брун.

Кроме того, на аукционе присутствовал один из школьников, бравших интервью — Карстен Хоен. Сейчас мужчине 68 лет.

— Я счастлив и удивлен высокой цене за эту кассету. Встреча с Джоном Ленноном и Йоко Оно оказала большое влияние на нашу личную жизнь, потому что мы считали их своего рода политическими пророками и символами мира. Я надеюсь, что новому владельцу понравится слушать наш разговор, и он вдохновит его так же, как и нас 50 лет назад, — сказал он.

Напомним, что редка запись Джона Леннона была выставлена на аукционе в Копенгагене. Продолжительность интервью — 33 мин. Стоит отметить, что оно было записано незадолго до того, как группа The Beatles, где Леннон был лидером, объявила о прекращении своей творческой деятельности.

Кроме того, аукционный дом ожидал получить от лота $32-50 тыс.

Читайте также: Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно спустя 40 лет

Источник: Bruun Rasmussen Auctioneers