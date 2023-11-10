Новий сезон легендарного шоу Нового каналу Хто зверху? з Лесею Нікітюк та її опонентом і капітаном чоловічої команди Богданом Шелудяком у самому розпалі!

У сьомому ігровому протистоянні жінок і чоловіків зійшлись: акторка Інна Приходько, співачка Tayanna, телеведуча Юлія Зорій, актори Арам Арзуманян і Тарас Цимбалюк, телеведучий Сергій Лиховида. Пильно стежив за грою пан суддя, роль якого виконує Олександр Педан.

Як пройшов 7 випуск 12 сезону Хто зверху – фоторепортаж

У першому раунді Руки-ноги команди неабияк розігрілися. Швидко відгадували загадки та активно складали слова з літер, які були в кожного учасника на долонях і стопах. Краще із завданням впоралися чоловіки, тож вони й відкрили рахунок гри.

Зараз дивляться

Раунд По губах промайнув майже непомітно й завершився перемогою жіночої команди.

– Чоловіки, ви відгадали “целюліт”, “фен” і “бікіні”. Лесе Іванівно, я розумію, що ви любите своїх дівчат. Але коли намагаєтеся сказати слово “поцілунок”, то не обов’язково його ще й підказувати губами. Не зарахую слово, бо це підказка. Та все одно рахунок п’ять-три на вашу користь, – зауважив суддя.

Карпатський словоблуд і сеанс екзорцизму від Арзуманяна: 7 випуск Хто зверху / 2 зображення

А от у музичному конкурсі Кнопка була тривала боротьба. Як лишень учасники не називали цей раунд… І “вечір мєдляків” через велику кількість ліричних композицій. Наприклад, Вільна від Тіни Кароль та Юлії Саніної та хіт Ірини Білик Ти мій. І навіть сеансом “тайського масажу” через вступ до пісні Джамали Шлях додому.

Та зрештою в запеклому протистоянні вдалося перемогти дівчатам, які відгадали п’ять треків проти чотирьох у чоловіків.

Далі був раунд Хто я?, де Арам Арзуманян перевтілився в Ельзу з мультфільму Крижане серце й не встиг, на жаль, відгадати це за 90 секунд. А ось Юлія Зорій про свій образ соліста гурту Kalush здогадалась за 61 секунду. Перемога дівчат!

Ох, давно учасники, та й глядачі так не сміялись, як під час конкурсу Обмін ролями цього разу. Чоловікам потрібно було виконати три асани з fly-йоги.

Карпатський словоблуд і сеанс екзорцизму від Арзуманяна: 7 випуск Хто зверху / 3 зображення

А завданням жінок було повторити три елементи брейкдансу. З веселими та активними завданнями краще вдалося впоратися чоловікам.

Правда/брехня – один з улюблених раундів глядачів, бо там зірки розповідають невідомі факти або цікаві історії з власного життя. У цьому випуску стало відомо, що Tayanna є співавторкою пісні Лесі Нікітюк Ями. Арам Арзуманян брав участь у сеансі з екзорцизму.

Інна Приходько у 2010 році стала володаркою гран-прі фестивалю Карпатський словоблуд в Ужгороді. А Тарас Цимбалюк поділився форс-мажором зі зйомок.

– Якось ми знімали серіал Спіймати Кайдаша. У кадрі була корова, свині, коза. І от, буквально за секунду, коза падає, кричить, а потім починає плакати новонароджене козеня, – розповів в ефірі Хто зверху? актор.

Сьомий раунд Скляна дошка завершився перемогою чоловічої команди завдяки Тарасу Цимбалюку. Інна Приходько поступилася йому в цій боротьбі лише одним балом. І в запеклому фіналі перемогу знову здобули чоловіки!

Із завданням краще впоралися дівчата, але Леся Нікітюк двічі порушила правила, тож пан суддя віддав подвоєний виграш (гроші у проєкті віртуальні, – Ред.) хлопцям. У студії лунало переможне “Му-жи-ки!”