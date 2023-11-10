Новый сезон легендарного шоу Нового канала Хто зверху? с Лесей Никитюк и ее оппонентом и капитаном мужской команды Богданом Шелудяком в самом разгаре!

В седьмом игровом противостоянии женщин и мужчин сошлись: актриса Инна Приходько, певица Tayanna, телеведущая Юлия Зорий, актеры Арам Арзуманян и Тарас Цимбалюк, телеведущий Сергей Лиховида. Пристально следил за игрой господин судья, роль которого исполняет Александр Педан.

Как прошел 7 выпуск 12 сезона Хто зверху — фоторепортаж

В первом раунде Руки-ноги команды изрядно разогрелись. Быстро отгадывали загадки и активно составляли слова из букв, которые были у каждого участника на ладонях и стопах. Лучше с заданием справились мужчины, поэтому они и открыли счет игры.

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Раунд По губам промелькнул почти незаметно и завершился победой женской команды.

— Мужчины, вы отгадали “целлюлит”, “фен” и “бикини”. Леся Ивановна, я понимаю, что вы любите своих девушек. Но когда пытаетесь сказать слово “поцелуй”, то не обязательно его еще и подсказывать губами. Не засчитаю слово, потому что это подсказка. Но все равно счет пять-три в вашу пользу, — отметил судья.

Карпатский словоблуд и сеанс экзорцизма от Арзуманяна: 7 выпуск Хто зверху / 2 изображения

А вот в музыкальном конкурсе Кнопка была длительная борьба. Как только участники не называли этот раунд… И “вечер медляков” из-за большого количества лирических композиций. Например, Вільна от Тины Кароль и Юлии Саниной и хит Ирины Билык Ти мій. И даже сеансом “тайского массажа” из-за вступления к песне Джамалы Шлях додому.

Но в конце концов в ожесточенном противостоянии удалось победить девушкам, которые отгадали пять треков против четырех у мужчин.

Далее был раунд Кто я?, где Арам Арзуманян перевоплотился в Эльзу из мультфильма Ледяное сердце и не успел, к сожалению, отгадать это за 90 секунд. А вот Юлия Зорий о своем образе солиста группы Kalush догадалась за 61 секунду. Победа девушек!

Ох, давно участники, да и зрители так не смеялись, как во время конкурса Обмен ролями в этот раз. Мужчинам нужно было выполнить три асаны из fly-йоги.

Карпатский словоблуд и сеанс экзорцизма от Арзуманяна: 7 выпуск Хто зверху / 3 изображения

А задачей женщин было повторить три элемента брейкданса. С веселыми и активными заданиями лучше удалось справиться мужчинам.

Правда/ложь — один из любимых раундов зрителей, потому что там звезды рассказывают неизвестные факты или интересные истории из собственной жизни. В этом выпуске стало известно, что Tayanna является соавтором песни Леси Никитюк Ямы. Арам Арзуманян участвовал в сеансе по экзорцизму.

Инна Приходько в 2010 году стала обладательницей гран-при фестиваля Карпатский словоблуд в Ужгороде. А Тарас Цимбалюк поделился форс-мажором со съемок.

— Как-то мы снимали сериал Спіймати Кайдаша. В кадре была корова, свиньи, коза. И вот, буквально в секунду, коза падает, кричит, а потом начинает плакать новорожденный козленок, — рассказал в эфире Хто зверху? актер.

Седьмой раунд Стеклянная доска завершился победой мужской команды благодаря Тарасу Цимбалюку. Инна Приходько уступила ему в этой борьбе лишь один балл. И в ожесточенном финале победу снова одержали мужчины!

С заданием лучше справились девушки, но Леся Никитюк дважды нарушила правила, поэтому господин судья отдал удвоенный выигрыш (деньги в проекте виртуальные, — Ред.) ребятам. В студии раздавалось победное “Му-жи-ки!”