Ведучий програми Хто зверху? на Новому каналі Богда Шелудяк (Буше) опублікував обнадійливий пост в соцмережах. За словами шоумена, у якого діагностували синдром Гієна-Барре, хворобу вдалося зупинити.

Як почувається Богдан Шелудяк

Інфлюенсер вже другий тиждень лікується в стаціонарі. Нарешті, організм почав шлях до зцілення. Тепер доведеться боротися з наслідками, які вона встигла спричинити, повідомив Шелудяк. Ведучий показав, як сходив до лікаря.

– Мені вже значно легше ходити, хоча оніміння кінцівок зберігається, а рефлексів так і немає. В очах не так двоїться, тому в оточенні стало менше близнят, а розмовляю я вже, не як нaркоман зі стажем, – поділився Буше.

Він подякував лікарям за допомогу та підписникам за підтримку.

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Реакція шанувальників на новину від Богдана Шелудяка

Оскільки ведучий одразу поділився з фоловерами новиною про свою хворобу, вони уважно слідкують за оновленнями, що він публікує. В коментарях усі радіють, що розвиток хвороби припинився та зичать якнайшвидшого одужання. Багато серед повідомлень і побажань від українських зірок.

Хвалити Бога! – відреагувала на повідомлення Шелудяка його колега по шоу Хто зверху? Леся Нікітюк.

Друже! В тебе вірять близькі, друзі та вся Україна! Іспити в житті даються тільки сильним! Ти впораєшся та одужаєш! І все мине, як сон! Ми на тебе чекаємо, – упевнено зазначив гуморист Юрій Ткач.

Будь здоровий і щасливий! Завжди! – побажала акторка Наталка Денисенко.

Чудові новини, – зраділа ведуча та блогерка Аліна Шаманська.

Може поки ти в лікарні якийсь ситком знімемо? Все одне нічим не зайнятий, – жартома запропонував продюсер та інфлюенсер Євген Таллер.

Нагадаємо, синдром Гієна-Барре – це аутоімунне захворювання, що супроводжується неприємними симптомами. Проте, прогнози щодо одужання доволі оптимістичні навіть за важких форм недуги. Більшості пацієнтів вдається повністю подолати і саму хворобу, і її наслідки.