Американська хіп-хоп виконавиця Карді Бі подарувала на день народження доньки Калче Кіарі дорогий подарунок. У свої п’ять років дівчинка вже може похвалитися сумочкою за кругленьку суму.

Карді Бі разом із чоловіком, репером Offset влаштувала для доньки сюрприз, знімками з якого виконавиця поділилася в Instagram. Також зіркові батьки подарували дівчинці сумку Hermes Birkin вартістю $25 тис. яскраво-рожевого кольору.

Подарунок ідеально поєднувався зі святковим вбранням малечі в стилі барбі.

– Моїй малишці виповнилося п’ять років. З днем народження мою милу принцесу. Це прекрасно бачити, як росте моя дівчинка, але водночас мені трохи сумно, що моя малеча більше не моя маленька малеча, – написала Карді Бі під відповідною публікацією.

Варто зазначити, що у самої Карді Бі є колекція рідкісних і дорогих сумочок. У п’ятирічної Калче це також не перший аксесуар. На свій третій день народження вона отримала райдужну сумочку, прикрашену візерунками і вартістю $48 тис.