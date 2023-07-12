Американская хип-хоп исполнительница Карди Би подарила на день рождения дочери Калче Киари дорогой подарок. В свои пять лет девочка уже может похвастаться сумочкой за кругленькую сумму.

Карди Би вместе с супругом, рэпером Offset, устроила для дочери сюрприз, снимками с которого исполнительница поделилась в Instagram. Также звездные родители преподнесли девочке сумку Hermes Birkin стоимостью $25 тыс. ярко-розового цвета.

Подарок идеально сочетался с праздничным нарядом малышки в стиле барби.

— Моей малышке исполнилось пять лет. С днем рождения мою милую принцессу. Это прекрасно видеть, как растет моя девочка, но в то же время мне немного грустно, что моя малышка больше не моя маленькая малышка, — написала Карди Би под соответствующей публикацией.

Стоит отметить, что у самой Карди Би есть коллекция редких и дорогих сумочек. У пятилетней Калче это также не первый аксессуар. На свой третий день рождения она получила радужную сумочку, украшенную узорами, стоимостью $48 тыс.