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Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців Євробачення 2022

21 Вересня 2022, 15:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців Євробачення 2022

Гурт Kalush Orchestra отримав новий кришталевий кубок переможця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Найзагадковіший учасник колективу КилимМен вже готується вирушити з ним містами України, щоб кожен охочий міг сфотографуватися з переможним трофеєм.

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Учасник Kalush Orchestra вже планує відвідати Львів, Івано-Франківськ, Київ, Калуш, Чернівці та Вінницю.

Працював над створенням копії К’єлл Енгман, один із провідних шведських художників зі скла у XX та XXI століттях. Саме він щороку виготовляє кубки для пісенного конкурсу.

Нагадаємо, 29 травня Kalush Orchestra продали свій кубок Євробачення 2022 на благодійному аукціоні. Сума, яку вдалося отримати за продаж нагороди, становила $900 тис. Гроші пішли на потреби ЗСУ.

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Трохи згодом стало відомо, що Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок переможців конкурсу. Так, організатори Євробачення, коли дізналися про намір музикантів, вирішили виготовити копію трофея та надіслати його колективу.

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