Группа Kalush Orchestra получила новый хрустальный кубок победителя международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Самый загадочный участник коллектива КилимМэн уже готовится отправиться с ним по городам Украины, чтобы каждый желающий мог сфотографироваться с победным трофеем.

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Участник Kalush Orchestra планирует посетить Львов, Ивано-Франковск, Киев, Калуш, Черновцы и Винницу.

Работал над созданием копии Кьелл Энгман, один из ведущих шведских художников из стекла в XX и XXI веках. Именно он ежегодно производит кубки для песенного конкурса.

Напомним, 29 мая Kalush Orchestra продали свой кубок Евровидения 2022 на благотворительном аукционе. Сумма, которую удалось получить за продажу награды, составила $900 тыс. Деньги пошли на нужды ВСУ.

Немного позже стало известно, что Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок победителей конкурса. Так, организаторы Евровидения, когда узнали о намерении музыкантов, решили изготовить копию трофея и прислать его коллективу.