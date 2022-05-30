Гурт Kalush Orchestra отримає новий кришталевий кубок переможця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

29 травня Kalush Orchestra продала свій кубок на благодійному аукціоні. Сума, за яку вдалося продати нагороду, склала $900 тис.

Благодійний аукціон гурт організував разом із ведучим та волонтером Серієм Притулою. Спочатку розіграш мав пройти 28 травня, проте через те, що боротьба виявилася спекотною, його перенесли на день.

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Власником трофею стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші благодійний фонд зможе купити український багатоцільовий БПЛА, призначений для повітряної розвідки та бойового застосування.

Варто зазначити, що під час прямого ефіру ставка зросла з $45 тис. до $900 тис. лише за одну годину.

Також було продано і рожеву панаму фронтмена гурту Олега Псюка. Річ пішла з лота за 11 млн. грн.