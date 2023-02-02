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Без макіяжу, зачіски та фільтрів: Селена Гомес показала себе справжню

2 Лютого 2023, 13:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Селена Гомес
Джерело: Dreamstime

Американська співачка та акторка Селена Гомес показала себе без макіяжу, зачіски та фільтрів.

Сміливими фотографіями зірка поділилися в своєму Instagram, лаконічно підписавши їх – Я. На фото видно певні недоліки на шкірі Гомес, проте тим самим вона показує шанувальникам, що це не страшно.

Варто зазначити, що такі кадри – рідкість в акаунті зірки, оскільки на більшості знімків вона з професійним макіяжем і зачесаним волоссям.

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Шанувальники оцінили природну зовнішність Селени, зазначивши, що її натуральна краса чудова.

  • Найкрасивіша.
  • Дуже красива без макіяжу.
  • Ідеальна!
  • Найкращі твої фото, які я коли-небудь бачив!
  • Ти не тільки чудова, а й сильна! Завжди посміхаєшся, – пишуть користувачі мережі.
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