Американська співачка та акторка Селена Гомес показала себе без макіяжу, зачіски та фільтрів.
Сміливими фотографіями зірка поділилися в своєму Instagram, лаконічно підписавши їх – Я. На фото видно певні недоліки на шкірі Гомес, проте тим самим вона показує шанувальникам, що це не страшно.
Варто зазначити, що такі кадри – рідкість в акаунті зірки, оскільки на більшості знімків вона з професійним макіяжем і зачесаним волоссям.
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Шанувальники оцінили природну зовнішність Селени, зазначивши, що її натуральна краса чудова.
- Найкрасивіша.
- Дуже красива без макіяжу.
- Ідеальна!
- Найкращі твої фото, які я коли-небудь бачив!
- Ти не тільки чудова, а й сильна! Завжди посміхаєшся, – пишуть користувачі мережі.
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