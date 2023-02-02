Американська співачка та акторка Селена Гомес показала себе без макіяжу, зачіски та фільтрів.

Сміливими фотографіями зірка поділилися в своєму Instagram, лаконічно підписавши їх – Я. На фото видно певні недоліки на шкірі Гомес, проте тим самим вона показує шанувальникам, що це не страшно.

Варто зазначити, що такі кадри – рідкість в акаунті зірки, оскільки на більшості знімків вона з професійним макіяжем і зачесаним волоссям.

Зараз дивляться Шанувальники оцінили природну зовнішність Селени, зазначивши, що її натуральна краса чудова. Найкрасивіша.

Дуже красива без макіяжу.

Ідеальна!

Найкращі твої фото, які я коли-небудь бачив!

Ти не тільки чудова, а й сильна! Завжди посміхаєшся, – пишуть користувачі мережі. Читайте також: Мрії не судилося здійснитися: Селена Гомес розповіла, чому не зможе мати дітей

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