11 Вересня 2023, 15:08 Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle

Пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе знову потрапила в поле зору уваги шанувальників. Вони прийшли разом на тенісний чемпіонат US Open у Нью-Йорку, але, схоже, періодично більше цікавилися одне одним, ніж тим, що відбувалося на корті. Знаменитості обіймалися, цілувалися і взагалі поводили себе дуже ніжно. Переглянути цей допис в Instagram На відео, що зʼявилося в Twitter, видно, як зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян пестить волосся Шаламе та одночасно слідкує за захопливим моментом матчу. Для виходу на спортивну подію закохані обрали схожий темний одяг та сонячні окуляри. Kylie Jenner, Timothee Chalamet and Laverne Cox watching the US Open final. pic.twitter.com/OFUFpJCIPi — Pop Crave (@PopCrave) September 10, 2023

Фотографії моделі та актора зібрали чимало коментарів, щоправда, більшість з них не надто приємні.

Тім – гарний актор, ми всі це знаємо.

Назви її мамцею!

Тімоті, ти здатний на більше!

Таке враження, що розлучена 42-річна жінка вирішила почати зустрічатися зі старшокласником.

Зауважимо, що насправді Кайлі Дженнер навіть молодша за Тімоті Шаламе – їй 26, а йому 27 років. Та й, судячи з фото, вони не звертають особливої уваги на уїдливі коментарі. Що ж це насправді – роман чи піар – покаже час.

Нагадаємо, це вже не вперше знаменитості збурюють шанувальників спільними виходами в світ. Не так давно їх заскочили за поцілунками на концерті Бейонсе.