Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Персони

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе заскочили за поцілунками на тенісному турнірі

11 Вересня 2023, 15:08
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе знову потрапила в поле зору уваги шанувальників. Вони прийшли разом на тенісний чемпіонат US Open у Нью-Йорку, але, схоже, періодично більше цікавилися одне одним, ніж тим, що відбувалося на корті. Знаменитості обіймалися, цілувалися і взагалі поводили себе дуже ніжно.

На відео, що зʼявилося в Twitter, видно, як зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян пестить волосся Шаламе та одночасно слідкує за захопливим моментом матчу. Для виходу на спортивну подію закохані обрали схожий темний одяг та сонячні окуляри.

Фотографії моделі та актора зібрали чимало коментарів, щоправда, більшість з них не надто приємні.

  • Тім – гарний актор, ми всі це знаємо.
  • Назви її мамцею!
  • Тімоті, ти здатний на більше!
  • Таке враження, що розлучена 42-річна жінка вирішила почати зустрічатися зі старшокласником.

Зауважимо, що насправді Кайлі Дженнер навіть молодша за Тімоті Шаламе – їй 26, а йому 27 років. Та й, судячи з фото, вони не звертають особливої уваги на уїдливі коментарі. Що ж це насправді – роман чи піар – покаже час.

Нагадаємо, це вже не вперше знаменитості збурюють шанувальників спільними виходами в світ. Не так давно їх заскочили за поцілунками на концерті Бейонсе.

Читайте також:
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерДрузі шепочуться, що він її кинув: Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе розійшлися

Джерело
PageSix
Теги
Кайлі Дженнер Тімоті Шаламе
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь