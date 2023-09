Пара Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе знову потрапила в поле зору уваги шанувальників. Вони прийшли разом на тенісний чемпіонат US Open у Нью-Йорку, але, схоже, періодично більше цікавилися одне одним, ніж тим, що відбувалося на корті. Знаменитості обіймалися, цілувалися і взагалі поводили себе дуже ніжно.

На відео, що зʼявилося в Twitter, видно, як зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян пестить волосся Шаламе та одночасно слідкує за захопливим моментом матчу. Для виходу на спортивну подію закохані обрали схожий темний одяг та сонячні окуляри.

Kylie Jenner, Timothee Chalamet and Laverne Cox watching the US Open final. pic.twitter.com/OFUFpJCIPi

— Pop Crave (@PopCrave) September 10, 2023